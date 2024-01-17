Угроза новых войн: вице-канцлер Германии резко высказался по поводу намерений Путина

На днях в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Габек выступил с громким заявлением. Он призвал мировое сообщество не дать Путину одержать победу в войне против Украины, ведь в ближайшее время под угрозой окажутся соседние страны.

Об этом пишет Bild.

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«Мы, как мировое сообщество, нуждаемся в сотрудничестве: больше кооперации, больше доверия, восстановление многосторонних институтов, — сказал Габек. — Самым плохим сценарием была бы раздробленность на отдельные государства и усиление границ, когда каждый преследует только свои цели, варит собственный суп. Это порождает мысль, что можно утащить чужой картофель и морковь”.

Вице-канцлер добавил, что в итоге у нас войны и конфликты, как в прошлом веке, и мир оказался действительно "на водоразделе": "Это было бы просто ужасно. … Путин не должен добиться успеха в этом конфликте. Тогда в ближайшие несколько лет под угрозой окажутся все соседние страны.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо.

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