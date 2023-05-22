Угроза очень высокая: Генштаб предупредил о вероятности нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Российский агрессор не отказывается от своих намерений по полной оккупации Украины. Враг цинично продолжает использовать тактику террора.

За эти сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный и авиационный удар по объектам гражданской и критической инфраструктуры Украины.

Всего в течение суток российские оккупанты нанесли 21 ракетный удар по городам Днепр, Запорожье и населенным пунктам Харьковщины с применением:

четырех крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожены нашими защитниками);

пяти крылатых ракет Х-22;

двух баллистических ракет "Искандер-М";

пяти зенитных управляемых ракет С-300 и четырех других (тип устанавливается).

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ 22 мая.

Кроме того, враг нанес 42 авиационных удара, в частности, применив иранские ударные БпЛА Shahed. По уточненной информации, 21 из 21-го были уничтожены нашими защитниками. Также оккупанты совершили около 50-ти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский садик и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Самые горячие направления

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. На Купянском направлении противник в течение суток нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десятка населенных пунктов Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

противник в течение суток нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десятка населенных пунктов Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине. На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское на Донетчине. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спирное и Веселое Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское на Донетчине. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спирное и Веселое Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. Оккупанты нанесли авиаудары вблизи Бахмута и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали 12 населенных пунктов Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. Оккупанты нанесли авиаудары вблизи Бахмута и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали 12 населенных пунктов Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Новокалинового и Водяного. В течение суток нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы в районах шести населенных пунктов Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Новокалинового и Водяного. В течение суток нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы в районах шести населенных пунктов Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Кроме того, вражеским обстрелам подверглось село Победа Донецкой области.

подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Кроме того, вражеским обстрелам подверглось село Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении противник наступательных действий не проводил. В то же время нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. Совершил артобстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

противник наступательных действий не проводил. В то же время нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. Совершил артобстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В течение этих суток нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. Совершил обстрелы ряда населенных пунктов Донецкой области, Запорожской области и города Запорожья, а также Херсонской области и города Херсон.

Потери окупантов

Украинские защитники продолжают прореживать ряды окупантов / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два - по зенитно-ракетным комплексам.

Нашими защитниками в течение суток были уничтожены российский ударный вертолет Ми-24 и вражеский разведывательный БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, три боеприпаса, одиннадцать артиллерийских средств и радиолокационную станцию противника.

Напомним, в Белгородской области местные власти ввели "режим контртеррористической операции".