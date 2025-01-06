Угроза оккупации Покровска: россияне применяют опасную тактику

Для врага на Донетчине остаются неизменными два больших стратегических направления – Покровск и Курахово.

На Покровском направлении российские войска прибегают к тактике, применяемой ранее во время захвата населенных пунктов. Так, для захвата Покровска враг не устраивает лобовые атаки, а пытается обойти город с разных сторон.

Об этом экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал "24 Каналу".

Тактика российской армии для захвата Покровска довольно опасна.

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"Это угрожающая тактика, однако она не нова. Россия активно ее отработала и отточила, а сейчас совершенствует", – сказал Ступак.

Он напомнил, что раньше оккупанты прибегали к этой тактике, когда обходили Селидово, Угледар, Кураховку, и сейчас – Большую Новоселку, которую пытаются взять в "клещи".

Эксперт отметил, что для врага в Донецкой области с 2024 года остаются неизменными два больших стратегических направления: Покровск, а также то, что осталось от Курахово, где у россиян большое скопление сил и происходит самое большое количество боестолкновений.

По словам Ступака, войска РФ пытаются обойти Покровск слева и перерезать дорогу, ведущую в Днепропетровскую область.

"А если посмотреть еще масштабнее и проследить по направлениям движения российских войск, в частности, на Часов Яр, то можно увидеть, что эти направления должны объединиться примерно в районе Дружковки. Россияне попытаются сделать большую дугу, и тогда несколько сотен, а может и тысяч квадратных километров территории Украины, вероятно, окажется в большом котле", – рассказал экс-сотрудник СБУ.

Он добавил, что это может быть наиболее реальным вариантом, который враг попытается реализовать.

Напомним, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что россияне пытаются применить тактику широкого захвата, чтобы отвлечь ресурсы ВСУ от Покровского на другие направления фронта Донецкой области.

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