Угроза оккупации, потери в армии и намерения России: командир "Волков Да Винчи" о войне

Военный считает, что РФ не остановится, пока не захватит всю территорию Украины

Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной рассказал причину, по которой украинские военные попадают в окружение врага.

В частности, он предостерег о вероятности еще одного украинского города, намерениях врага и о потерях на фронте.

ТСН.ua собрал основное из интервью командира легендарного батальона.

Россияне могут захватить Покровск

Сергей Филимонов считает, что россияне смогут атаковать Покровск на Донетчине.

По его словам, враг не может атаковать город напрямую, вероятно, оккупанты будут его обходить.

"Я думаю, что он будет пытаться выйти в сторону трассы между Покровским и Павлоградом. Это может быть и по Донецкой области, и это может быть и по Днепропетровской области. Но обще шансы у врага захватить Покровск есть, шансы велики", — рассказал военный .

В частности, командир отметил, что кроме Покровского направления на фронте есть проблемы на Купянском и Запорожском направлениях. По словам Филимонова, для стабилизации ситуации нужно "пересмотреть очень много моментов на уровне командования и высшего командования"

Среди проблем на фронте командир 108 отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" назвал тему инженерных заграждений, распределение боеприпасов, вооружения, людей.

Почему военные попадают в окружение врага

Командир 108 отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" рассказал, что из-за плохих укреплений украинские военные попадают в руки врага.

По его словам, он часто сталкивался с тем, что инженерные заграждения на второй линии обороны построены неправильно.

"Танковые рвы, неправильная система блиндажей, неправильно построенные ВОПы, которые невозможно занять тем количеством людей, которое было", — заметил военный.

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Филимонов отметил, что вторая линия обороны была построена "преступно неквалифицированно".

"Не может быть траншея посреди поля. Ты в ту траншею не зайдешь. У тебя не будет логистики в той траншее. Ты не сможешь эвакуировать оттуда людей. Ты не сможешь подвезти БК туда. Ты не сможешь сделать замену. .Если он даже забежит в ту траншею и сядет, вопрос в том, что если все – ты его не заменишь уже там. Если там будут идти активные боевые действия.

Россия не остановится после оккупации Донбасса

Командир батальона "Волки Да Винчи" считает, что РФ оккупирует не только территорию Донецкой области. Он убежден, что враг имеет целью захватить всю территорию Украины.

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"Российская армия не остановится нигде. То есть, если мы ее сами не остановим, то они пойдут и в Одессу, и в Киев, и во Львов. То есть России не нужно государство Украины. России нужна эта территория и России нужно уничтожить нашу государственность", – сказал он.

Как отметил Сергей Филимонов, Россия имеет целью убить как можно больше украинцев и уничтожить украинскую государственность.

Потерь среди "Волков Да Винчи" практически нет

По словам командира батальона Сергея Филимонова, потерь среди его воинов практически нет.

Военный отметил, что сейчас у него стабильный фронт.

"Конкретно сейчас у меня стабильный фронт. Там, где я сейчас нахожусь, у меня стабильный фронт. Слава Богу. Очень-очень маленькие потери. То есть их почти нет. У меня даже раненых почти нет. И ранены несерьезно. То есть и участок, где мы сейчас стоим, она в принципе стабильна и мы помогаем соседям, чтобы у соседей тоже было стабильно", – сказал он.

Полное интервью с Сергеем Филимоновым смотрите по ссылке: УРВАЛСЯ ТЕРПЕЦ! ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ — ЗАЩИТНАЯ ТРАНШЕЯ В СРЕДЕ ПОЛЯ! Он сказал правду, как мы теряем все!

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