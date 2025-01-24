Угроза окружения Великой Новоселки: в ВСУ заявили о планах противодействия врагу

Ситуация вблизи Великой Новоселки на Донетчине остается сложной, но у Сил обороны Украины есть планы, чтобы не допустить окружения поселка врагом.

Об этом пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация вблизи Великой Новоселки находится на контроле главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Ситуация там действительно сложная. Россияне действительно ставят своей целью окружить поселок. А украинские войска соответственно ставят целью не допустить окружения и по этому есть определенные планы. Для того чтобы держать ситуацию на контроле, в нашей зоне ответственности был главнокомандующий и рассмотрены определенные варианты разрешения этой ситуации", – рассказал Трегубов.

Он не смог раскрыть больше подробностей, но подчеркнул, что "ситуация находится в фокусе внимания".

"Все знают, что она сложная. И все рассматривают ряд вариантов по решению этой проблемы", — добавил спикер ОСГВ "Хортица".

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что российская армия активизирует наступательные действия для захвата Великой Новоселки. Российские блогеры утверждали, что оккупанты якобы окружили небольшую группу бойцов ВСУ в южной части поселка, однако аналитики не нашли подтверждений этому.

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