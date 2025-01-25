Угроза оперативного окружения ВСУ возле Великой Новоселки: какая ситуация сейчас

Ситуация вблизи села Великая Новоселка Донецкой области остается сложной, россияне планируют оцепить населенный пункт.

Об этом сообщил Алексей Гетьман, майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны, пишет "Эспрессо".

"Что касается Великой Новоселки, угроза есть, потому что там остается до двух километров между двумя российскими группировками, которые обходят с северо-востока и юго-запада. Враг почти замкнул "кольцо", там небольшое расстояние между этими российскими "клещами". Конечно, в нашем командовании сделали выводы, видят, что ситуация угрожающая", — сказал он.

По его словам, относительно ситуации вокруг Великой Новоселки есть противоречивая информация, но если будет окружение, то это не очень хорошо, есть надежды, что этого не допустят.

"Невозможно все просчитать, тем более что враг тоже готовится", — добавил он.

Напомним, начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артбригады ВСУ Богдан Петренко предупреждал, что в случае захвата Великой Новоселки у россиян открывается путь для дальнейшего наступления на нескольких направлениях – как на север Донецкой области в сторону Покровска, так и на запад – в сторону Запорожской и Днепропетровской области.

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