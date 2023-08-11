Угроза остается: Гуменюк назвала количество вражеских ракетоносителей в Черном море

Россияне держат в Черном море 10 кораблей, однако ракетоносителей нет.

Об этом сообщила начальник Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Основная характеристика судоходства сейчас в том, что россияне пытаются держаться как можно дальше. Тот район, который им казался безопасным, таким не является. Но они выстраивают там для себя живой щит из гражданских. Гражданское судоходство они немного приостанавливают искусственным способом, создавая так называемый" район обзора" перед входом в Керченский пролив, и там пытаются за ним маневрировать своими военными мощностями. Сейчас в Черном море 10 кораблей — и судов снабжения, и пограничных катеров — то, что враг может развернуть на этом участке. Но среди них ракетоносителей нет. Вчера как была заведена в пункт базирования подлодка, то больше пока не присоединялась, пока враг осуществляет мощную воздушную разведку, мы наблюдаем это за активностью беспилотных летательных аппаратов и авиации в целом", – сказала она.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил: если Россия продолжит атаки на порты Украины и блокирование Черного моря, то до конца войны может остаться без кораблей.

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