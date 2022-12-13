Угроза от Путина и Лукашенко: что известно о скоплении войск в Беларуси (карта и видео)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко инициировал внезапную проверку боевой готовности вооруженных сил страны, которая стартовала 13 декабря. Войскам приказано в кратчайшие сроки "выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина". Также появилась информация, что Россия перебрасывает к северной границе Украины военную технику и отправила в Беларусь три истребителя.

ТСН.ua собрал подробности об активности войск Беларуси и России на северном направлении и о возможной угрозе для Украины.

О задании проверки войск подробно рассказал государственный секретарь совбеза Беларуси Александр Вольфович. По его словам, в первую очередь проверят воинские части немедленного реагирования, "которые в первую очередь будут решать задачи в соответствии с назначениями в случае обострения обстановки как на границах РБ, так и внутри страны".

"При проверке будет отработан широкий спектр задач. Это — осуществление марша на большие расстояния, взятие под охрану огневых рубежей, выполнение огневых задач, тактических задач. То есть задачи будут поставлены, исходя из анализа опыта проведения "спецоперации" в Украине", — сообщил Вольфович.

Госсекретарь совбеза добавил, что к проверке будут подключены все оперативные командования.

"Сегодня поднята в 8 утра и готовится к боевой готовности одна из частей, которая находится на Южном операционном направлении. Ей поставлена задача по выходу и прикрытию взятия под охрану объекта на южной границе. В дальнейшем проверка будет наращиваться", — заявил он.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в пограничную с Украиной Брестскую область режим Лукашенко перебрасывает силы спецопераций — 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Вероятно, 103-я бригада также привлечена к внезапной проверке боевой готовности.

"Есть и другие варианты с какой целью 103-я бригада перебрасывается в Брестскую область: это может быть, например, ротация их подразделений в приграничье с Украиной, или боевое слаживание с подразделениями ВС РФ, которые вчера были замечены в Брестской области", — говорится. в сообщении.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

В то же время наблюдатели напоминают, что реки Неман и Березина, где войска будут наводить мостовые переправы, не расположены вблизи границы с Украиной. Река Неман протекает в северо-западной части страны на территориях Минской и Гродненской обл. и дальше идет в Литву. Березина полностью находится на территории Беларуси и протекает в четырех областях: Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской.

12 декабря "Беларускі Гаюн" сообщил о перебрасывании российской военной техники в Брестскую область под предлогом военных учений.

По данным наблюдателей, оккупанты перевозят ближе к границе с Украиной 24 единицы военной техники, включая четыре трала с танками Т-80, минометную батарею, машины связи, инженерную технику.

Также сообщалось, что на военный аэродром в Мачулищах 13 декабря прибыли три российских истребителя МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал".

Украина укрепляет границу с Беларусью

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что Украина готовится к любому возможному развитию событий на северных рубежах и продолжает укреплять границу с Беларусью.

В настоящее время укрепляют районы от Волыни до Чернигова. В частности, речь идет об инженерном обустройстве, средствах наблюдения, фиксации, "чтобы заранее понимать, что происходит в ближайшем приграничье по ту сторону госграницы".

"Наше внимание приковано к так называемой региональной группировке союзного государства, которую разворачивает Россия совместно с Беларусью. Поэтому все Силы обороны, все составляющие Сил обороны — и пограничники, и ВСУ, и Нацгвардия делают все необходимое, чтобы укрепить как линию границы, так и пограничье", — заявил спикер ГПСУ.

Реально ли наступление из Беларуси: мнения экспертов

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua выразил мнение, что, несмотря на военные учения и прилет в Беларусь российских истребителей, угроза вторжения с северного направления минимальна.

По его словам, оккупанты не впервые используют самолеты Миг-31К с "Кинжалами", чтобы держать в напряжении украинскую ПВО, чтобы в Украине были воздушные тревоги.

"Относительно угрозы вторжения со стороны Беларуси — она сейчас также минимальна. Чтобы собрать силы для наступательных действий — нужно время, формирование таких сил не будет незаметным. Все, что сейчас там происходит, напоминает учения, имитацию угрозы у наших границ, чтобы отвлечь наши ресурсы по другим направлениям. Средства и силы, которые сейчас сконцентрированы в Беларуси, не позволяют осуществить сухопутное наступление и захват области или областного города на территории Украины. Этого критически недостаточно", — пояснил эксперт.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире канала "Freeдом" отметил, что президент РФ Владимир Путин наращивает боевой потенциал оккупированной им территории Беларуси.

"Что касается Беларуси, общий тренд такой, что идет наращивание боевого потенциала этой территории, подчеркиваю — оккупированной территории Беларуси для того, чтобы с использованием в частности местных ресурсов создались условия, при которых с того направления могли быть совершены какие-то наступательные действия", — заявил эксперт .

Но, по его словам, на сегодняшний день не наблюдается создание каких-либо ударных группировок, "которое бы свидетельствовало, что противник, например, через неделю-две перейдет в атаку".

Грабский подчеркнул, что Беларусь и так ведет войну против Украины:

"Не стоит забывать, что оккупированная территория Беларуси используется и для нанесения воздушных ударов. Использование воздушного пространства, логистических направлений, подготовка пусковых районов для оперативно-тактических ракет – это уже война".

В свою очередь, специалисты американского Института изучения войны (ISW) считают крайне маловероятным вторжение Беларуси в Украину в обозримом будущем.

В ISW объясняют, что россияне специально продвигают тезис об вероятности наступления Беларуси.

"Российские официальные лица постоянно проводят информационные операции, которые предполагают, что обычные сухопутные силы Беларуси могут присоединиться к российскому вторжению в Украину. Белорусские лидеры, включая самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, иногда подыгрывают этим информационным операциям. Цель этих усилий состоит в том, чтобы прижать украинские силы к белорусской границе, чтобы не дать им усилить украинские операции в других частях театра действий", – говорится в сообщении.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что вероятность наступления из Беларуси станет возможной, если там будет скапливаться количество российских войск с техникой и вооружением, и численность этой группировки перевалит за 30 тысяч. По его данным, в РБ фиксируется расположение около 10 тысяч российских военных.

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