Угроза от ракет "Оникс" и "Циркон": Свитан оценил, сколько ПВО нужно для защиты

У Украины недостаточно средств противовоздушной обороны, чтобы закрыть всю территорию от атак этих ракет, которые враг запускает из оккупированного Крыма.

Украина может бороться с российскими противокорабельными ракетами "Оникс" и "Циркон" с помощью комплексов ПВО SAMP/T и Patriot, однако их имеющегося количества недостаточно.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, сообщает "24 канал".

Ракетами "Оникс" россияне пытаются добраться до территории Одесчины, а именно до припортовой инфраструктуры и электростанций. А ракетами "Циркон" — наносить удары на расстояние до 1000 км по определенным для себя объектам, как было в Киеве.

Свитан отметил, что "Циркон" и "Оникс" имеют примерно одинаковый подход к выполнению задач – на них установлен точечный двигатель. Обе ракеты – морского применения, но боеголовки с самонаведением позволяют атаковать и наземные объекты.

Эксперт также отметил чрезвычайно высокую скорость полета "Циркона" — до 10 тыс. км/ч. Поэтому время подлета до Киева может составить максимум 7 мин. Когда включается тревога, нужно знать, какую ракету выпустил враг, чтобы понимать имеющееся количество времени, чтобы оставить опасные места или изменить локации.

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По словам полковника запаса, пока не ясно, как работает боеголовка самонаведения "Циркона", когда пытается ударить по наземным целям. Поскольку ни одна ракета не попала в объект, невозможно определить ее круговое отклонение. Что касается моря, там эта ракета движется к наиболее радиозаметным и радиоконтрастным кораблям.

"Вместе с тем и Patriot, и SAMP/T достают и уничтожают баллистику. Вопрос – в количестве. Нам нужно минимум полсотни комплексов типа Patriot, чтобы закрыть территорию", – оценил Свитан.

Напомним, во время атаки на Киев 25 марта россияне применили противокорабельные ракеты "Циркон". Их у врага достаточно много, сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Позже Гуменюк заявила, что россияне накопили в Крыму несколько десятков ракет "Циркон", и могут время от времени продолжать точечный террор с акцентом, в частности, и на столицу.

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