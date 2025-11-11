- Дата публикации
Угроза окружения и новое направление удара: эксперт назвал еще один опасный участок фронта
Оккупанты пытаются использовать дно бывшего Каховского водохранилища для продвижения.
Армия Российской Федерации пытается окружить украинские Силы обороны в Запорожской области.
Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в эфире “Radio NV”.
По его словам, на этом участке фронта главные населенные пункты для оккупационных войск — это Гуляйполе и Орехов.
“Скорее всего, то, что сейчас происходит, имеет целью обойти город Гуляйполе с севера и сделать там еще одно кольцо. Это, в принципе, классика, с которой работают российские оккупанты. Полуокружение, затем окружение и выдавливание украинских военных из занимаемого ими города”, — пояснил он.
Также российская армия пытается наступать в районе Степногорска, расположенного южнее Запорожья. Ступак считает, что войска врага могут использовать русло уничтоженного Каховского водохранилища, чтобы атаковать в этом районе.
“Оно там уже обезвожено, большое количество растений, деревьев стало. Оно дает определенное преимущество, определенные опции российским оккупантам. Они могут использовать это русло для того, чтобы по нему пройти в направлении Запорожья и делать там определенные диверсии”, — пояснил он.
Напомним, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что из-за массированных штурмов ВСУ пришлось отойти с позиций около пяти населенных пунктов на Запорожском направлении — Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успенки и Новониколаевки.
Кроме того, он сообщал, что россияне пытаются использовать дно бывшего Каховского водохранилища для того, чтобы обойти украинские позиции в населенных пунктах Плавни и Приморское. Оккупанты стремятся зайти с запада в фланг.