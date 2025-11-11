Угроза окружения и новое направление удара: эксперт назвал еще один опасный участок фронта

Российский танк / © Associated Press

Армия Российской Федерации пытается окружить украинские Силы обороны в Запорожской области.

Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в эфире “Radio NV”.

По его словам, на этом участке фронта главные населенные пункты для оккупационных войск — это Гуляйполе и Орехов.

“Скорее всего, то, что сейчас происходит, имеет целью обойти город Гуляйполе с севера и сделать там еще одно кольцо. Это, в принципе, классика, с которой работают российские оккупанты. Полуокружение, затем окружение и выдавливание украинских военных из занимаемого ими города”, — пояснил он.

Также российская армия пытается наступать в районе Степногорска, расположенного южнее Запорожья. Ступак считает, что войска врага могут использовать русло уничтоженного Каховского водохранилища, чтобы атаковать в этом районе.

“Оно там уже обезвожено, большое количество растений, деревьев стало. Оно дает определенное преимущество, определенные опции российским оккупантам. Они могут использовать это русло для того, чтобы по нему пройти в направлении Запорожья и делать там определенные диверсии”, — пояснил он.

Напомним, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что из-за массированных штурмов ВСУ пришлось отойти с позиций около пяти населенных пунктов на Запорожском направлении — Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успенки и Новониколаевки.

Кроме того, он сообщал, что россияне пытаются использовать дно бывшего Каховского водохранилища для того, чтобы обойти украинские позиции в населенных пунктах Плавни и Приморское. Оккупанты стремятся зайти с запада в фланг.