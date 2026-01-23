ТСН в социальных сетях

Война
100
1 мин

Под Волчанском разбита логистика: россияне накапливают силы для нового штурма

Ситуация вокруг Волчанска в Харьковской области обостряется. Аналитики DeepState фиксируют продвижение врага и расширение серой зоны. Оккупанты перерезают логистические пути, что усложняет оборону города, и применяют новую тактику против украинских операторов БПЛА.

Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Волчанск

Ситуация вокруг Волчанская в Харьковской области является критической / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Российская армия усилила давление в районе города Волчанск Харьковской области. По последним данным, российские войска имеют успехи на флангах и уничтожают пути снабжения ВСУ.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс DeepState.

Ползучее наступление: где прорвался враг

Аналитики обновили карту боевых действий:

  • Зафиксировано продвижение оккупантов возле населенных пунктов Синельниково и Кирпичное .

  • Критическая ситуация сложилась в поселке Вильча . Сюда активно входят русские штурмовые группы.

  • Ранее считавшаяся «серой» зона стремительно расширяется.

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

«Вильчу активно поглощает враг. Некоторые бойцы уже отмечают, что она «красная», то есть еще требует проверки», — говорится в сообщении.

Логистическая удавка и охота на пилотов

Главной проблемой для защитников Волчанская становится поврежденная логистика . Из-за постоянных обстрелов подвоз боеприпасов и ротация становятся сверхсложными задачами.

Кроме того, россияне сменили тактику борьбы с украинскими дронами. Против пилотов ВСУ работают специализированные экипажи «Рубикон». Их цель – вычислить и уничтожить позиции операторов БПЛА.

«Это делается, чтобы сделать невозможным поддержку нашей пехоты с воздуха и не дать уничтожать ответные позиции противника», — объясняют аналитики.

Параллельно враг малыми группами проникает в глубину обороны и накапливает силы для дальнейших штурмов.

Напомним, россияне изменили тактику под Волчанском . оккупанты отказались от неэффективных лобовых атак и ищут слабые места в обороне ВСУ, применяя авиабомбы для уничтожения города.

100
