Под Волчанском разбита логистика: россияне накапливают силы для нового штурма
Ситуация вокруг Волчанска в Харьковской области обостряется. Аналитики DeepState фиксируют продвижение врага и расширение серой зоны. Оккупанты перерезают логистические пути, что усложняет оборону города, и применяют новую тактику против украинских операторов БПЛА.
Российская армия усилила давление в районе города Волчанск Харьковской области. По последним данным, российские войска имеют успехи на флангах и уничтожают пути снабжения ВСУ.
Об этом сообщает мониторинговый ресурс DeepState.
Ползучее наступление: где прорвался враг
Аналитики обновили карту боевых действий:
Зафиксировано продвижение оккупантов возле населенных пунктов Синельниково и Кирпичное .
Критическая ситуация сложилась в поселке Вильча . Сюда активно входят русские штурмовые группы.
Ранее считавшаяся «серой» зона стремительно расширяется.
«Вильчу активно поглощает враг. Некоторые бойцы уже отмечают, что она «красная», то есть еще требует проверки», — говорится в сообщении.
Логистическая удавка и охота на пилотов
Главной проблемой для защитников Волчанская становится поврежденная логистика . Из-за постоянных обстрелов подвоз боеприпасов и ротация становятся сверхсложными задачами.
Кроме того, россияне сменили тактику борьбы с украинскими дронами. Против пилотов ВСУ работают специализированные экипажи «Рубикон». Их цель – вычислить и уничтожить позиции операторов БПЛА.
«Это делается, чтобы сделать невозможным поддержку нашей пехоты с воздуха и не дать уничтожать ответные позиции противника», — объясняют аналитики.
Параллельно враг малыми группами проникает в глубину обороны и накапливает силы для дальнейших штурмов.
Напомним, россияне изменили тактику под Волчанском . оккупанты отказались от неэффективных лобовых атак и ищут слабые места в обороне ВСУ, применяя авиабомбы для уничтожения города.