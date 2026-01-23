Под Волчанском разбита логистика: россияне накапливают силы для нового штурма

Ситуация вокруг Волчанская в Харьковской области является критической / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Российская армия усилила давление в районе города Волчанск Харьковской области. По последним данным, российские войска имеют успехи на флангах и уничтожают пути снабжения ВСУ.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс DeepState.

Ползучее наступление: где прорвался враг

Аналитики обновили карту боевых действий:

Зафиксировано продвижение оккупантов возле населенных пунктов Синельниково и Кирпичное .

Критическая ситуация сложилась в поселке Вильча . Сюда активно входят русские штурмовые группы.

Ранее считавшаяся «серой» зона стремительно расширяется.

«Вильчу активно поглощает враг. Некоторые бойцы уже отмечают, что она «красная», то есть еще требует проверки», — говорится в сообщении.

Логистическая удавка и охота на пилотов

Главной проблемой для защитников Волчанская становится поврежденная логистика . Из-за постоянных обстрелов подвоз боеприпасов и ротация становятся сверхсложными задачами.

Кроме того, россияне сменили тактику борьбы с украинскими дронами. Против пилотов ВСУ работают специализированные экипажи «Рубикон». Их цель – вычислить и уничтожить позиции операторов БПЛА.

«Это делается, чтобы сделать невозможным поддержку нашей пехоты с воздуха и не дать уничтожать ответные позиции противника», — объясняют аналитики.

Параллельно враг малыми группами проникает в глубину обороны и накапливает силы для дальнейших штурмов.

Напомним, россияне изменили тактику под Волчанском . оккупанты отказались от неэффективных лобовых атак и ищут слабые места в обороне ВСУ, применяя авиабомбы для уничтожения города.