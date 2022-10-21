Угроза подрыва Каховской ГЭС: что известно о планах оккупантов

Российские войска в Херсонской области могут при отступлении взорвать дамбу Каховской ГЭС. Украинские власти заявляют о подготовке Россией теракта и предупреждают об угрозе масштабной техногенной катастрофы в южных областях.

Оккупанты же обвиняют в подготовке к уничтожению Каховской ГЭС ВСУ. 18 октября командующий российскими войсками Сергей Суровикин заявил, что получил информацию о якобы намерении Киева пробить дамбу, что, по его словам, повлечет за собой разрушительные наводнения в Херсонской области. Назначенный оккупантами "херсонский губернатор" Владимир Сальдо повторил это заявление и предупредил, что украинские войска намерены ударить по дамбам выше по течению Днепра.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) говорят, что российские военные могут прикрывать прорывом дамбы свое отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение Украины через реку. "Кремль может попытаться использовать такую атаку под фальшивым флагом, чтобы затмить новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз с западной Херсонщины", – говорят аналитики ISW.

ТСН.ua выяснял, реальна ли угроза уничтожения плотины, и какими могут быть последствия.

Крым без воды и угроза для ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский предупредил о катастрофических последствиях, если оккупанты решатся взорвать Каховскую ГЭС в Херсонской области.

"Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу. Этим терактом они могут уничтожить среди прочего даже возможность поставки воды из Днепра в Крым", – отметил он.

По мнению президента, если Россия всерьез рассматривает такой сценарий, то четко отдает себе отчет, что ей не хватает сил удержать не только Херсон, но и весь юг Украины, в том числе и Крым.

Также президент Украины, выступая перед Европейским Советом, сообщил, что, если оккупанты взорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать.

"Может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины. Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища. (…) В целом разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой", – объяснил украинский лидер.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия готовит техногенную катастрофу. По его словам, план Кремля состоит из трех пунктов:

минирование дамбы и трансформаторов;

принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в РФ;

затопление территории, чтобы остановить контрнаступление Украины и перекрыть собственное отступление.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что, если оккупанты взорвут Каховскую дамбу, то "вопрос водоснабжения Крыма закроется раз и навсегда".

"Его восстановить будет невозможно 5-7 лет. Мы сегодня владеем информацией, что там делает враг. И речь сейчас не об электричестве, речь сейчас о более страшных вещах. Это будет катастрофа вселенского масштаба, если они примут такое решение. Если они это сделают, то вопрос Крыма для них никогда не стоял и не стоит", — заявил Данилов.

Он заверил, что Украина готова к любому развитию событий.

Также секретарь СНБО полагает, что враг может уничтожить на ГЭС агрегаты, производившие электроэнергию для Украины.

"Воюем с врагом без тормозов"

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский считает подрыв Каховской ГЭС "реальным сценарием".

"Мы воюем с врагом, для которого нет никаких тормозов. Им безразлично, какими будут последствия и сколько людей пострадает. Но будем надеяться, что шум и огласка вокруг этой дамбы – это все же ИПСО, чтобы создать дополнительные панические настроения у людей для того, чтобы они выезжали из Херсона на территорию Российской Федерации", — говорит Соболевский.

Военный эксперт Роман Свитан убежден — "в ближайшее время стоит ждать удара россиян по Каховской ГЭС".

"Они сразу переводят вину за такие действия на противоборствующую сторону, если это непопулярные действия такого уровня, как подрыв Каховской гидроэлектростанции. Мы видели это с 2014 года – стандартный подход. Проходит информация, что начался спуск воды с Каховской ГЭС. Это говорит о том, что они готовятся к ее подрыву. Предварительный сброс воды необходим для того, чтобы выполнить определенные действия по минированию станции", — пояснил Свитан.

Эксперт добавил, что " взорвать эту дамбу даже не всякая атомная бомба сможет, ракета ее точно не взорвет и не разрушит".

"Такие плотины выполняли задачи удержания даже атомных взрывов. Поэтому для того, чтобы такое сооружение взорвать, туда нужно подвезти не один "Камаз" взрывчатки, провести определенные работы на месте", — пояснил он.

Оккупантов предупредили об ответственности

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Россия будет нести ответственность за планы взорвать Каховскую ГЭС.

"Мы уже работаем над тем, чтобы донести до России в виде конкретных вещей простой сигнал: даже подготовка подобного теракта будет нести за собой ответственность. Взорвать Каховскую ГЭС – это все равно, что применить оружие массового поражения. Даже за подготовку такого преступления нужно наказывать, и именно над этим мы сейчас работаем", – заявил глава МИД.

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