Угроза подрыва Каховской ГЭС: эксперт объяснил, что задумал Путин

Президент России Владимир Путин угрожает взорвать плотину Каховской ГЭС и устроить разрушительную техногенную катастрофу, чтобы принудить коллективный Запад к переговорам.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев на телеканале FREEДОМ.

"Путин все еще пытается убедить страны коллективного Запада, чтобы они согласились на переговорный трек с ним. В том числе пытается провоцировать на переговоры с помощью таких агрессивных и крайне опасных действий для населения левого берега Днепра, южных регионов нашей страны", - подчеркнул он.

На вопрос, имеет ли подрыв дамбы военное значение, Селезнев ответил:

"Если взрыв будет произведен до того, как будет ликвидирована группировка российских войск на правом берегу Днепра, то это абсолютная дичь. Каким образом россияне будут обеспечивать действия оккупантов на правом берегу Днепра? Там 30 тысяч, их ежедневно нужно кормить, заправлять технику, поставлять вооружение и боеприпасы. Если же Россия будет бежать с территории Херсона и правого берега Днепра, то определенная военная логика в этих действиях есть. Но таким образом РФ создает предпосылки для техногенной катастрофы континентального масштаба".

По его словам, техногенная катастрофа может привести к многотысячным человеческим жертвам.

Угроза подрыва Каховской ГЭС

Напомним, российские войска в Херсонской области могут при отступлении взорвать дамбу Каховской ГЭС.

По данным украинской разведки, оккупанты заминировали дамбу Каховского водохранилища еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС. На дамбе установлены два военных тентованных "Камаза", полностью загруженные ящиками со взрывчаткой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне этим терактом могут уничтожить среди прочего даже возможность поставки воды из Днепра в Крым. Также президент сообщил, что в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Россия будет нести ответственность за планы взорвать Каховскую ГЭС.

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