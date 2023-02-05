Угроза повторения сценария в Лисичанске: Жданов объяснил, почему ВСУ не выводят из Бахмута

По словам Жданова, ВСУ истощают противника в Бахмуте и готовят новые рубежи обороны.

Военный эксперт Олег Жданов частично согласился, что промедление с выводом украинских войск из Бахмута может походить на ситуацию в Северодонецке и Лисичанске летом 2022 года.

Об этом он заявил в своем youtube-канале.

По словам эксперта, контроль над Бахмутом решает для ВСУ две задачи.

"Первое — это удержание территории и нанесение максимального удара противнику. В таких боях российская армия терпит наибольшие потери — как в технике, так и в личном составе. По сравнению с летом нам удалось вдвое увеличить потери оккупантов в сутки только убитыми. А ранеными — еще больше. Поэтому с одной стороны нам выгодно такое истощение противника в таком хорошо укрепленном городе", – считает Жданов.

Вторая задача – возможность инженерным войскам подготовить рубежи обороны за городом на выгодных позициях.

"Потому что если возникнет угроза окружения и если они все же забросают нас своими телами так, что мы будем вынуждены отступать, то нужно отступать на подготовленный рубеж. Чтобы для российской армии все началось сначала", — пояснил эксперт.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Вчера, 4 февраля, украинские защитники отразили очередной мощный штурм оккупантов под Бахмутом. Командир роты батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай рассказал, что ситуация в Бахмуте и вокруг города по состоянию на 4 февраля является самой сложной за весь период войны.

Президент Зеленский заверил, что ВСУ не будут отступать из Бахмута.

Агентство Bloomberg написало, что американские чиновники советуют украинским силам тянуть время и отойти от Бахмута, чтобы дождаться западного оружия.

Ранее военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский объяснил, почему для ВСУ важно удержать Бахмут.