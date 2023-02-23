Угроза повторного наступления РФ: Наев – о ситуации в приграничных областях

На Волынском, Ровенском, Житомирском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях пока все относительно спокойно.
В приграничных областях украинские военные не фиксируют увеличение количества вражеских группировок.
Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.
"На Волынском, Ровенском, Житомирском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях изменений в численности и местонахождении вражеских сил по состоянию на сегодняшний день не произошло. Украинские военные несут боевую службу на всех определенных им позициях", – сказал он.
Наев заверил, что система противовоздушной обороны находится в боевой готовности. Также он призвал украинцев доверять нашим Силам обороны.
Ранее австрийский эксперт Том Купер объяснил, от чего зависит эффективность большого наступления РФ. По его словам, российское наступление, о котором все говорили, продолжается& уже неделю.
В Офисе президента сообщили, что новое наступление РФ, которого все ожидали, уже началось. Глава ГУР Кирилл Буданов также отметил, что оккпанты уже начали новое наступление.
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