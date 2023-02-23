Угроза повторного наступления РФ: Наев – о ситуации в приграничных областях

На Волынском, Ровенском, Житомирском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях пока все относительно спокойно.

В приграничных областях украинские военные не фиксируют увеличение количества вражеских группировок.

Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

"На Волынском, Ровенском, Житомирском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях изменений в численности и местонахождении вражеских сил по состоянию на сегодняшний день не произошло. Украинские военные несут боевую службу на всех определенных им позициях", – сказал он.

Наев заверил, что система противовоздушной обороны находится в боевой готовности. Также он призвал украинцев доверять нашим Силам обороны.