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Угроза повторного наступления РФ: Наев – о ситуации в приграничных областях

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Угроза повторного наступления РФ: Наев – о ситуации в приграничных областях

Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

На Волынском, Ровенском, Житомирском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях пока все относительно спокойно.

В приграничных областях украинские военные не фиксируют увеличение количества вражеских группировок.

Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

"На Волынском, Ровенском, Житомирском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях изменений в численности и местонахождении вражеских сил по состоянию на сегодняшний день не произошло. Украинские военные несут боевую службу на всех определенных им позициях", – сказал он.

Наев заверил, что система противовоздушной обороны находится в боевой готовности. Также он призвал украинцев доверять нашим Силам обороны.

Ранее австрийский эксперт Том Купер объяснил, от чего зависит эффективность большого наступления РФ. По его словам, российское наступление, о котором все говорили, продолжается& уже неделю.

В Офисе президента сообщили, что новое наступление РФ, которого все ожидали, уже началось. Глава ГУР Кирилл Буданов также отметил, что оккпанты уже начали новое наступление.

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Дата публикации
Просмотры
1276
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