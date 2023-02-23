Угроза повторного наступления с севера: Украина усиливает границу с Беларусью и Россией

Из-за угрозы наступления оккупационных войск ужесточаются меры безопасности на границе с Беларусью и Россией. В частности, строят и усовершенствуют систему инженерного обустройства государственной границы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В ГНСУ отметили, что пограничники вместе с Силами обороны Украины работают день и ночь, создавая эшелонированную систему фортификации.

"Обустраиваются инженерные укрытия для личного состава, техники и боеприпасов, фортификационные сооружения для наблюдения и ведения огня, взрывные и невзрывные инженерные заграждения на вероятных направлениях вражеского наступления. Также строится комплексная система видеонаблюдения 24/7 для отслеживания обстановки в пограничных, в том числе в воздухе", - говорится в сообщении пограничников.

Угроза наступления с севера: последние новости

В среду, 22 февраля, по данным Генштаба, в Харьковской области усилились враждебные ДРГ. Российские силы проводили разведывательно-диверсионную операцию на украинско-российской международной границе, но украинские военные выгнали ДРГ обратно в РФ.

А уже утром 23 февраля в оперативном командовании "Север" предупредили о провокациях России напротив Черниговщины. Украинская разведка зафиксировала движение колон военной техники в районе границы с Черниговской областью. Вражеская техника двигалась без знаков распознавания, а оккупанты были одеты в пиксель, похожий на форму ВСУ.

После обеда 23 февраля в воздушное командование "Центр" обратилось с важным заявлением.

Разведка. В голове у диктатора

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