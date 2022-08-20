Угроза повторного наступления с севера: украинские пограничники показали, как готовятся встречать врага (видео)

Украинские пограничники усиливают оборону на границе с РФ и Беларусью, чтобы в случае нападения врага быть готовыми.

В ГНСУ отмечают, что в настоящее время изменений в действиях противника у украинско-белорусской границы не отмечается.

Об этом сказал глава Государственной пограничной службы Украины, находившийся с рабочей поездкой находившийся на Черниговщине, говорится на сайте ГНСУ.

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По его словам, обстановка остается напряженной, ведь российская армия не перестает обстреливать территорию области и под угрозой не только украинских защитников, но и мирного населения. В свою очередь, пограничники наращивают оборонительные способности, чтобы не допустить проход врага в случае попытки повторного наступления. Укрепление происходит и на границе с РФ, и на направлении Беларуси, поддерживающей действия врага и откуда в феврале также происходило вторжение колонн российской техники.

Подразделения Государственной пограничной службы Украины четко понимают направления, где враг может попытаться повторно вторгнуться в Украину, поэтому эти пути максимально обустраиваются инженерными заграждениями.

Он сообщил, что пограничники на границе с РБ и РФ:

укрепили и продолжают наращивать систему обороны,

строят позиции,

строят места для укрытия,

постоянно отслеживают ситуацию на подступах к украинской границе

Глава ведомства подробно обсудил с руководителями на местах и личным составом вопрос повышения оборонных возможностей, обеспечения подразделений и необходимых потребностей.

Как ранее сообщалось, глава Киевской областной военной администрации в интервью ТСН.ua отметил, что Киевщина постоянно под угрозой со стороны Беларуси. Он заверил, что украинские военные готовятся к любым сценариям, учитывая предыдущие ошибки и имея определенные преимущества.

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