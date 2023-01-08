Угроза повторного вторжения РФ: эксперт дал советы жителям пограничных областей

У Российской Федерации не будет второго шанса совершить внезапное нападение сухопутным ударным формированием.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что военно-политическое руководство Украины заблаговременно будет сообщать о вероятности вторжения российских войск, называя ориентировочные даты.

Об этом он говорил в своем видеоблоге, отвечая на вопросы жителя пограничной Сумской области.

“Думаю, что на этот раз мы все будем знать и никаких неожиданностей не будет. Я думаю, что местное население будет уведомлено, чтобы мирные люди могли эвакуироваться в безопасное место и не попасть в зону активных боевых действий, как это было в феврале-марте прошлого года”, — подчеркнул он.

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Также он посоветовал следить за новостями о формировании ударных группировок армии государства-агрессора у границ Украины.

“Если будет формироваться ударная группировка напротив Сумской области, то, естественно, она рано или поздно начнет вторжение и нужно будет подумать о собственной безопасности. Но я уверен, что военно-политическое руководство будет предупреждать гражданское население, называя даты предполагаемого вторжения”, — заверил эксперт.

Олег Жданов подчеркнул, что у Российской Федерации не будет второго шанса совершить внезапное нападение.

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