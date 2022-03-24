"Угроза превратить всю Восточную Европу в ядерную пустыню": на ядерном объекте в Украине обнаружили снаряд

"Угроза превратить всю Восточную Европу в ядерную пустыню": на ядерном объекте в Украине обнаружили снаряд

Кроме того, продолжают гореть леса вокруг ЧАЭС, которые невозможно потушить из-за боевых действий.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила 24 марта, что российские войска продолжают террористические действия по источникам повышенной ядерной опасности Украины.

Об этом Денисова написала в Сети.

По ее данным, на площадке ядерного объекта "Источник нейтронов" в Харьковской области обнаружен неразорванный вражеский снаряд "Смерч".

"Наличие этой боеголовки рядом с подкритической ядерной установкой создает потенциальную опасность взрыва. В настоящее время обезвредить снаряд невозможно из-за постоянных боевых действий в Харькове вообще и непосредственно в районе расположения ядерной установки, которая уже неоднократно попадала под обстрелы. С сегодняшнего дня она переведена в глубокое подкритическое состояние", – говорится в сообщении омбудсмена.

Она подчеркнула, что объект "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитан на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям.

Денисова также сообщила об ухудшении ситуации и на Чернобыльской АЭС. Вблизи станции горят леса. Зафиксировано 7 мест возгорания.

"Площадь лесных пожаров в зоне отчуждения превышает допустимые показатели в десятки раз. Бороться с охватившими площадь лесными пожарами значительно превышающей допустимые нормы украинским спасателям препятствуют боевые действия и присутствие российских оккупантов", — написала чиновница.

Она также сообщила о существенном ухудшении параметров безопасности и состоянии радиационной обстановки.

"Дальнейшая эскалация и боевые действия вблизи ядерных объектов грозят превратить Украину и всю Восточную Европу в ядерную пустыню", – предупредила Денисова.

Также читайте Вокруг Чернобыльской АЭС горят леса: в воздухе зафиксировано повышение концентрации цезия

Она добавила, что российские войска ежедневно нарушают требования Конвенции о запрете военного или любого враждебного использования средств воздействия на природную среду и статью 56 Дополнительного протокола 1977 к Женевским конвенциям и другим актам по регуляции международных обязательств в ядерной сфере.

"В очередной раз подчеркиваю необходимость МАГАТЭ принять все возможные меры и взять ядерные объекты Украины под свою защиту", – призвала омбудсменко.

Напомним, 23 марта пожарные ГСЧС безуспешно пытались потушить лесные пожары возле Чернобыльской AEС. В то же время, в Киеве и на двух площадках АЭС выявили незначительное повышение концентрации цезия в воздухе.