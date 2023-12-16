Угроза применения баллистики: Украиной ширится воздушная тревога (карта)

Украиной ширится воздушная тревога. В Киеве и ряде областей звучит сирена.

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытия", — говорится в сообщении.

Карта тревог на вечер 16 декабря

Напомним, как сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сегодня Россия накопила 870 ракет разных типов – это меньше, чем в прошлом. В то же время россияне способны производить и получать от Ирана больше дронов, чем раньше.

Игнат уточнил, что за полгода российских атак по украинской энергетике – с 9 сентября по 12 марта 2023 года – было сбито 750 вражеских крылатых ракет из около 1100 запущенных целей. Плюс россияне оставили себе в запасах 30% ракет.

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