Угроза применения баллистики: Украиной ширится воздушная тревога (карта)

В областях, где объявлена воздушная тревога, существует угроза применения баллистического вооружения.
Украинойе ширится воздушная тревога.
В воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении Воздушных сил.
Смогут ли ВСУ остановить российское наступление, будет ли весенняя пауза в войне и что позволит Силам обороны Украины вернуть инициативу в свои руки – читайте в эксклюзиве TSN.ua.
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