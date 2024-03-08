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Угроза применения баллистики: Украиной ширится воздушная тревога (карта)

Угроза применения баллистики: Украиной ширится воздушная тревога (карта)

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины

В областях, где объявлена воздушная тревога, существует угроза применения баллистического вооружения.

Украинойе ширится воздушная тревога.

В воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении Воздушных сил.

Карта тревог на вечер 8 марта / ©
Карта тревог на вечер 8 марта

Смогут ли ВСУ остановить российское наступление, будет ли весенняя пауза в войне и что позволит Силам обороны Украины вернуть инициативу в свои руки – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

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