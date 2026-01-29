Угроза прорыва: какие крупные города стали главной целью путинского войска

Танк. / © Associated Press

Неокупаемые территории Донбасса остаются центром военных усилий Российской Федерации. Оккупанты в течение длительного времени без успеха пытаются продвинуться в два города — Славянский и Краматорский, являющиеся опорными пунктами украинской обороны.

Об этом говорится в материале военного аналитика Sky News Майкла Кларка.

Издание отмечает, что эти два города в Донецкой области фактически стали фортификационным каркасом восточного фронта. Они играли ключевую роль в защите оставшейся 20% восточной части региона, которая удерживает Украина.

Утрата этих населенных пунктов, по оценке аналитиков, способна обрушить всю линию обороны ВСУ на востоке. Ведь даже битва за Покровск является попыткой российской армии захватить потенциальную стартовую площадку для атаки на крепостной пояс.

«Если Славянск и Краматорск упадут, то и все остальные тоже. Славянск исторически и политически очень важен. Украинцы вернули его в 2014 году. Он был первым городом, который захватили так называемые „донецкие ополченцы“, — отмечает Sky News.

Возвращение Славянска имеет «символическое значение» для Украины, а для РФ остается болезненной точкой. В то же время Краматорск играет роль крупного административного и логистического центра региона.

Аналитик отмечает, что эти города расположены на «высоте» и «захватить их будет очень тяжело». А ведь за годы войны они были хорошо укреплены.

Напомним, ранее спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец сообщил, что Россия готовит наступление на два города – Славянск и Краматорск Донецкой области. Российские войска сосредоточили около 80 тыс. личного состава для активизации своих усилий. По данным разведки, они усиливают логистику и опрокидывают резервы после ухода ВСУ от Северска.