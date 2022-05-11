Угроза проведения Россией десантной операции в акваториях Черного и Азовского морей все еще есть — Генштаб

Угроза проведения Россией десантной операции в акваториях Черного и Азовского морей все еще есть — Генштаб

Противник не прекращает наносить авиационные и ракетные удары морского и воздушного базирования.

В Украине все еще остается угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне.

Об этом сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов на пресс-конференции в Медиацентре "Украина-Укринформ".

"Сохраняется угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне. В акватории Черного, Азовского морей продолжают находиться боевые корабли и подлодки противника, осуществляющие поддержку его наземных группировок войск, действующих на Приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием по объектам в глубине на территории нашего государства", — заявил Громов.

Он также отметил, что противник не прекращает наносить авиационные и ракетные удары морского и воздушного базирования, в том числе с применением самолетов дальней авиации, по военным объектам и объектам критической инфраструктуры, промышленности, транспортным сетям.

Напомним, в Черном море три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр" находятся в готовности к применению.

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