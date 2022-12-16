Угроза ракетного удара: несколько областей превентивно выключили свет

Из-за угрозы ракетных ударов в некоторых областях начались отключения света. В частности, экстренные ограничения были применены в Черкасской, Сумской и Житомирской областях.

"Энергетики применяют отключение электроэнергии, чтобы предотвратить масштабные повреждения в случае попадания вражеских ракет", — сказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Напомним, во многих областях Украины и в Киеве объявлена воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в 08:04, что первые ракеты уже заходят.

В Офисе Президента призывают украинцев не пренебрегать сигналом тревоги и пройти к укрытию.

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