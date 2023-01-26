Угроза ракетного удара РФ: к украинцам обратились с важным заявлением

Украинцам напоминают, что не стоит сообщать о количестве слышавших или видевших пусков ракет.

В Украине утром 26 января объявлена масштабная воздушная тревога из-за активности РФ. Украинцев призывают сохранять информационную тишину.

Об этом пишут в своих соцсетях спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Представитель главы Одесской ОВА напомнил, что запрещено публиковать фото и видео работы ПВО (пуски ракет), информировать о геолокации военных (изображение позиций ПВО), а также сообщать о количестве техники и пусков слышавших или видевших ракет.

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"Молчание – надежный тыл защитников... Не разгоняйте панику. Точное количество запущенных ракет сейчас узнать невозможно. И, самое главное: наша ПВО – самая лучшая!", — заметил Братчук.

Кроме того, украинцев призывают не высказывать предположений о том, какое оружие и для чего использовалось.

"Вражеские ракеты уже в воздушном пространстве Украины. Все же помнят, что не нужно выкладывать в соцсети работу противовоздушной обороны?", — отмечает Лукашук.

Напомним, всю Украину утром 26 января охватила воздушная тревога.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко предупредил, что Россия готовится нанести новый массированный ракетный удар по Украине.

Также об опасности предупредил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов: "Во время воздушной тревоги находитесь в укрытии! Враг совершил пуск крылатых ракет!".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что ракеты РФ залетели на территорию Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в 8:27 сообщил о первых сбиваниях ракет, которые российская армия запустила по Украине.

Между тем из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

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