Угроза ракетного удара: в ОВА сообщили о подготовке атаки

угроза ракетного удара врага по территории Сумской общины / © ТСН.ua

Реклама

В четверг, 15 мая, стало известно об угрозе ракетного удара врага по территории Сумской общины.

В Сумской ОВ предупредили об опасности.

«По оперативной информации от соответствующих служб, враг готовится нанести удар по району Привокзальной площади, 11», — сообщили в ОВА.

Реклама

Там также призвали немедленно покинуть указанную территорию и находиться в укрытиях или безопасных местах для дальнейших указаний.

«Суммы, отреагируйте на официальные сообщения об угрозах. Будьте в безопасности», — призвал и руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Ранее в Сумах российские войска ударили по инфраструктурному объекту. Днем 14 мая в городе раздался взрыв. Армия РФ ударила по объекту промышленной инфраструктуры.

Читайте также

Реклама