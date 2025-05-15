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Угроза ракетного удара: в ОВА сообщили о подготовке атаки
Жителей призвали немедленно покинуть указанную территорию и находиться в укрытиях или безопасных местах для дальнейших указаний.
В четверг, 15 мая, стало известно об угрозе ракетного удара врага по территории Сумской общины.
В Сумской ОВ предупредили об опасности.
«По оперативной информации от соответствующих служб, враг готовится нанести удар по району Привокзальной площади, 11», — сообщили в ОВА.
Там также призвали немедленно покинуть указанную территорию и находиться в укрытиях или безопасных местах для дальнейших указаний.
«Суммы, отреагируйте на официальные сообщения об угрозах. Будьте в безопасности», — призвал и руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
Ранее в Сумах российские войска ударили по инфраструктурному объекту. Днем 14 мая в городе раздался взрыв. Армия РФ ударила по объекту промышленной инфраструктуры.
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