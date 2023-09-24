Угроза ракетного удара: в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Людей призывают оставаться в укрытиях, пока опасность не пройдет.

В Украине вечером 24 сентября объявлена воздушная тревога в ряде областей из-за угрозы применения оккупантами ракетного вооружения.

В частности, сирены прозвучали в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Черкасской областях.

Фото: alerts.in.ua

Призываем пройти в укрытие и не покидать его до начала отмены тревоги!

Напомним, 24 сентября российские войска дважды ударили по Херсону управляемыми авиабомбами, один человек получил ранения.

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