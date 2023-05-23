"Угроза ракетной атаки высока": Гуменюк о ситуации в Черном море

Враг стал чаще обстреливать территории нашего государства именно ночью.

Во вторник, 23 мая, россияне разместили в Черном море корабль-ракетоноситель.

Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Россияне пытаются маневрировать кораблями в Черном море и держатся максимально далеко от контролируемого Украиной берега. Средняя

"Для них обычное расстояние в сто морских миль – это от 180 до 200 километров. Тяжелые они от Новороссийска, то есть чисто русских берегов Черного моря", – сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, именно во время ракетных атак Россия пытается активизировать все возможные ракетоносители и вывести их в районы осуществления пусков.

"Оккупанты уже неоднократно испытали такую тактику, когда выводили дополнительные ракетоносители прямо-таки во время активности тактической или стратегической авиации. Однако, как правило, для этого необходимо от 2 до 3 часов", — говорит Гуменюк.

Кроме того, она подтвердила, что враг начал чаще обстреливать территории нашего государства именно ночью.

"Имеет это несколько целей. В частности, истощить нашу систему ПВО и нервную систему граждан. Однако в ночь на 23 мая ударов не было. По всей вероятности, они делают такие паузы в ночных атаках, чтобы где-то усыпить бдительность наших защитников. Где-то они пытаются подыскать ключи к слабым местам нашей ПВО", – сказала спикер ОК "Юг".

Ранее Гуменюк рассказала, что российские войска используют гражданское население оккупированных территорий Украины как "живой щит" : враг располагается на первых этажах многоэтажек, а на верхних размещает мирных людей.

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