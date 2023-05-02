Угроза ракетных обстрелов 9 мая: разведчики призывают не игнорировать сигналы тревоги

По мнению Андрея Юсова, подобные даты, как и другие, могут быть использованы агрессором для разного рода провокаций.

С самого начала полномасштабного вторжения каждый день в Украине – это день потенциальной опасности ракетных ударов со стороны государства-агрессора. Это совершенно ясно понимают украинские силы безопасности и обороны, Воздушные силы, вся страна.

Это означает, что и 9 мая, и в любой другой день следует внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги.

Об этом заявил в комментарии для ТСН.ua спикер ГУР Андрей Юсов.

"Силы безопасности и обороны будут делать и 9 мая, и в другие дни все от них зависит. Но, конечно, подобные даты, как и другие, могут быть использованы агрессором для разного рода провокаций. Как по отношению к Украине, так и по отношению к собственному гражданскому населению. Мы уже неоднократно были свидетелями, как и в 90-х годах ФСБ взрывало дома с гражданским населением, обвиняя в этом каких-то других якобы террористов. Есть все основания полагать, что подобные провокации российские силовики могут делать и на этот раз, в эти даты. У себя", — отметил спикер.

Как выяснилось, первую декаду мая многие украинцы решили провести на западе Украины. Сразу в нескольких бюджетных гостиницах Львова ТСН.ua рассказали, что до 10 мая нет свободных одноместных номеров, а остались только люкс-апартаменты. Однако такая ситуация, как выяснилось, не во всех гостиницах Львова, и на сегодня свободные номера еще были.

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