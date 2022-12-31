Угроза ракетных обстрелов России: в ряде областей превентивно отключают свет

"Укрэнерго" вводит превентивное отключение света в ряде областей из-за ракетной опасности.

Об этом сообщают главы областных военных администраций.

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Ограничение электроснабжения было введено в Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, а также Житомире. Превентивное отключение света вводят, чтобы при ударах по энергетическим объектам уменьшить повреждения.

"В связи с угрозой ракетного удара Укрэнерго проводит мероприятия по временному ограничению электроснабжения. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему, в случае попадания в нашу инфраструктуру. Поэтому сейчас возможны внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки и мы сделаем все, чтобы они не были продолжительными", — написал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Угроза ракетной атаки России

По состоянию на сейчас в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены раздаются во всех областях. Пройдите срочно в укрытие до окончания тревоги.

Перед этим глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вражеских пусках ракет. Тем временем глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщает о первых ракетах на подлете к области.

Ранее о масштабных ракетных обстрелах Украины на новогодние праздники информировала британская разведка.

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