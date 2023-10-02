Угроза ракетных ударов из Беларуси сохранится до конца года — "Гаюн"

Угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохранится, по меньшей мере, еще на три месяца — до 31 декабря 2023-го.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Белорусский Гаюн".

"Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продолжено согласно NOTAMN O0618/23 от 1 октября до 23:59 31 декабря 2023 года", — говорится в сообщении. сообщении.

Отмечается, что это ограничение не распространяется на авиацию ВВС Беларуси и белорусского Госпогранкомитета, а также на авиацию МЧС республики, используемую при тушении пожаров. Территория зоны ограничения не поменялась.

Следует отметить, что запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен еще 24 февраля 2022 года. Именно с юга страны проходят запуски ракет по территории Украины. С начала войны с территории Беларуси и через территорию Беларуси было запущено не менее 721 ракеты. Последний ракетный запуск с воздушного пространства РБ был зафиксирован 6 октября 2022 года.

"Угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум до конца 2023 года", — отмечает "Гаюн".

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что угрозы с севера будут даже после войны, пока в Беларуси будет править самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

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