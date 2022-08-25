Угроза ракетных ударов остается высокой: РФ держит 28 "Калибров" в Черном море

РФ может ударить ракетами из Черного моря.
Угроза нанесения ракетных ударов по Украине не исчезла, она остается высокой. В Черном море Россия держит 28 крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом утром 25 августа сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Он добавил, что в области и городе идет контрдиверсионная работа. Правоохранители задерживают коллаборантов и "любителей русского мира".
Напомним, ночью российская армия нанесла ракетный удар по одной из общин Вышгородского района Киевской области. Зафиксировано два прилета.
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