Угроза ракетных ударов остается высокой: в ОК "Юг" рассказали о ситуации в Черном море

Уровень угрозы повторной ракетной атаки на сегодняшний день остается высоким. Примечательно, что российские ракетоносители зашли в пункты базирования по новым "Калибрам".

Об этом пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

Как отметила спикер, противник отстрелял почти весь свой запас. 9 марта, во время массированной ракетной атаки, россияне использовали 20 "Калибров" для удара по Украине.

"То, что они находятся в пунктах базирования – это не отменяет уровень угрозы. Он достаточно высок, ведь они могут достаточно быстро восстановить свои мощности и силы и вернуться на боевое дежурство в течение 2 – 3 часов", – сказала пресс-секретарь ОК "Юг".

Отметим, что в ночь на 9 марта ВС РФ атаковали территорию Украины. Целью стали, в частности, объекты критической инфраструктуры. В результате атаки повреждены три ТЭС.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что атака 9 марта свидетельствует о значительном дефиците снарядов в Российской Федерации, поскольку страна-агрессор снизила интенсивность таких атак.