Угроза ракетных ударов по Украине остается высокой — Гуменюк

Российские оккупанты пытаются найти пути обхода украинского ПВО. Угроза ракетных ударов со стороны РФ по территории нашего государства остается высокой.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Уровень угрозы остается достаточно высоким. Враг выискивает новую тактику, и мы наблюдаем за этим. Мы видим, что они пытаются выявить нашу противовоздушную оборону, ведь она препятствует результативности, которую они хотели бы видеть от ракетных ударов", — отметила Наталья Гуменюк.

Она также добавила, что россияне при разведке используют дроны и воздушные шары.

Напомним, что так называемые власти Олешек и Скадовская "эвакуируются" на территорию временно оккупированного Крыма — боятся наступления ВСУ.

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