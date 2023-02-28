Угроза ракетных ударов по Украине остается высокой — Гуменюк

Российские оккупанты выискивают новую тактику обхода нашей противовоздушной обороны.
Российские оккупанты пытаются найти пути обхода украинского ПВО. Угроза ракетных ударов со стороны РФ по территории нашего государства остается высокой.
Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
"Уровень угрозы остается достаточно высоким. Враг выискивает новую тактику, и мы наблюдаем за этим. Мы видим, что они пытаются выявить нашу противовоздушную оборону, ведь она препятствует результативности, которую они хотели бы видеть от ракетных ударов", — отметила Наталья Гуменюк.
Она также добавила, что россияне при разведке используют дроны и воздушные шары.
Напомним, что так называемые власти Олешек и Скадовская "эвакуируются" на территорию временно оккупированного Крыма — боятся наступления ВСУ.
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