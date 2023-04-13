Угроза ракетных ударов в Пасху: генерал Наев оценил опасность и рассказал, как готовится ПВО

Силы обороны будут делать все возможное, чтобы украинцы не страдали из-за ракетных ударов.

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что ПВО Украины готовится к вероятному ракетному удару РФ на Пасхальные праздники.

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

Сергей Наев подчеркнул, что украинская система ПВО готова к вероятной масштабной ракетной атаке российских террористов. Он также призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

"Обстрелы могут произойти когда угодно. Мы должны к этому готовиться. У нас готовится система ПВО, мы принимаем меры по ее маневру и выдвижению на те или иные направления под руководством Воздушных сил и командование ПВО. Враг не оставил своих подлых намерений. Мы будем делать все чтобы враг не помешал нам отпраздновать Пасху", — сказал генерал Наев.

Напомним, Варшава направила запрос в немецкое правительство с просьбой разрешить поставлять в Украину самолеты МиГ-29 из старых запасов Германии.

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