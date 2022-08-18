Угроза ракетных ударов высока: в Черном море Россия держит 16 "Калибров"

Страна-агрессорка Россия вывела два боевых корабля с крылатыми ракетами "Калибр" в Черное море. Кроме того, в прибрежных зонах повышена минная опасность.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"В Черном море корабельная группировка вражеского флота практически не имеет изменений, продолжает держать наготове 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами" и 1 ВДК", — отмечают украинские военные.

В ОК "Юг" призвали украинцев соблюдать правила и не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге. Кроме того, просят воздержаться от купания в море и отдыха на морских пляжах. Пока на море — шторм, а потому мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу.

Напомним, с 24 февраля все украинцы живут в состоянии повышенной тревоги, ведь каждый день сохраняется угроза очередных циничных ударов армии России. Потенциальные риски растут в преддверии памятных дат и праздников, как это было на Пасху, в День Государственности, в День Воздушных сил ВСУ и т.д. Именно поэтому

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