Угроза ракетных ударов высока: в Черном море Россия держит 16 "Калибров"

Опасность нанесения вражеских ракетных ударов по городам Украины сохраняется высокой.
Страна-агрессорка Россия вывела два боевых корабля с крылатыми ракетами "Калибр" в Черное море. Кроме того, в прибрежных зонах повышена минная опасность.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
"В Черном море корабельная группировка вражеского флота практически не имеет изменений, продолжает держать наготове 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами" и 1 ВДК", — отмечают украинские военные.
В ОК "Юг" призвали украинцев соблюдать правила и не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге. Кроме того, просят воздержаться от купания в море и отдыха на морских пляжах. Пока на море — шторм, а потому мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу.
Напомним, с 24 февраля все украинцы живут в состоянии повышенной тревоги, ведь каждый день сохраняется угроза очередных циничных ударов армии России. Потенциальные риски растут в преддверии памятных дат и праздников, как это было на Пасху, в День Государственности, в День Воздушных сил ВСУ и т.д. Именно поэтому
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