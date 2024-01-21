Угроза российского десанта: эксперт назвал цель такой тактики окупантов

Высадка российских десантных групп в украинском тылу действительно может происходить.

Россия может использовать тактику воздушного десанта для заброса диверсионно-разведывательных групп в украинский тыл.

Такое мнение высказал военный обозреватель Роман Свитан на YouTube-канале УНИАН.

По его словам, российская армия вряд ли решится на масштабные воздушные десанты в глубоком тылу украинских войск, поскольку это приведет к значительным потерям.

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"Какой смысл высаживать десант в Чернигове? Пусть несколько сотен человек, допустим. Что они сделают? Ну, продержатся там несколько дней – будут уничтожены”, — заметил он.

Военный обозреватель считает, что у россиян сейчас нет стратегической задачи захватить северные территории Украины, пока продолжаются бои в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, которые Путин уже вписал как "новые регионы" в российскую конституцию.

В то же время, по его мнению, численно небольшие группы (6-8 человек) могут таким образом проникать вглубь территории Украины.

Роман Свитан отметил, что Минобороны РФ, вероятно, решило восстановить десантные войска, фактически уничтоженные в первые месяцы войны.

Напомним, недавно американские аналитики сообщили, что россияне готовят операции, подобные высадке десанта в Гостомеле в начале широкомасштабного вторжения. Каналы врага также активно распространяют новости о подобных операциях, в том числе возле Харькова.

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