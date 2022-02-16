Угроза российского вторжения: Резников заявил о готовности к любому сценарию

Россия заявила об отводе войск.

Украина готова к любым сценариям по поводу российского вторжения на территорию страны.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

"Наша разведка все видит. Мы на постоянной связи с партнерами и наши данные совпадают. Украина готова к любым сценариям. Сегодня утром, как и каждый день, я получил очередную сводку с цифрами и фактами. Они полностью соответствуют нашим прогнозам и не содержат ничего неожиданного", — подчеркнул министр.

Как сообщалось, Россия сосредоточила вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму около 147 тыс. военнослужащих . Действия РФ нельзя рассматривать как обычную военную активность, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Следует заметить, что Россия 15 февраля заявила о завершении ряда военных учений и начале отвода войск от границ Украины, но признаков деэскалации со стороны РФ в НАТО пока не видят.

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