Угроза с Приднестровья: стало известно о действиях ВСУ в Винницкой области

Украина укрепляет границу с Приднестровьем

В оперативном командовании «Запад» сообщили, что Силы обороны Украины готовы к любому сценарию развития событий на границе с Приднестровьем. Все это связано с возможным планом РФ создать буферную зону в Винницкой области.

Военные заверили, что на границах с непризнанным Приднестровьем строят защитные сооружения и готовятся ко всем вариантам развития событий.

На границе с Приднестровьем улучшают фортификации

В оперативном командовании «Запад» поделились, что на границе с Приднестровьем совершенствуют фортификационные сооружения, расширяют возможности медицинских учреждений и держат в надлежащем состоянии транспортную инфраструктуру.

«К сопротивлению готово и гражданское население», — пишут в ОК «Запад».

Украинские военные, служащие на приграничной с непризнанной республикой территории, говорят, что россиянам здесь никто не будет рад.

Враг окажется в затруднительном положении, если попытается пересечь границу.

Экипажи украинских БпЛА осуществляют круглосуточное наблюдение за приграничной зоной. В последнее время Силы обороны существенно нарастили возможности здесь.

Используются беспилотные системы, минные поля и увеличение количества военных. Военнослужащие НГУ показали боевые позиции, которые будут занимать в случае нарушения границы врагом.

Позиции — современно обустроенные комплексы полевых укреплений. Фортификационные постройки оборудованы не только для боя.

Закрытый в 2022 году контрольно-пропускной пункт превратился в непроходимую крепость с зонами повышенной сложности продвижения, инженерными заграждениями и усиленной охраной.

Кроме того, на участках мостов и переправах проводятся инженерные работы. В регионе строят новые логистические сообщения и чинят дороги.

Местные фермеры, которые сеют на приграничной территории, верят в ВСУ, поэтому продолжают свою работу.

«Мы сотрудничаем с военными ВСУ и с пограничниками. Когда работаем непосредственно на границе, извещаем их, когда едем работать, сеять, обрабатывать землю, пахать. Когда видим что-то не то, оповещаем. Как можем помогаем», — говорит главный инженер фермерского хозяйства Александр Бертамский.

Напомним, Украина готова помочь в деоккупации Приднестровья, но ждет сигнала от Молдовы. Об этом заявлял министр иностранных дел Андрей Сибига.

«Мы уже помогаем — и через развитие общей пограничной инфраструктуры, и через отстранение Молдовы от российских энергоресурсов, и через совместное взаимодействие на пути к членству в ЕС. Причем очень важно, что это должно быть совместное движение», — заявил министр.

В последние 12 лет Россия не отправляла в Приднестровье никаких дополнительных сил и средств, однако военные аналитики уверяют, что РФ планирует создать там буферную зону с Украиной. В Приднестровье долгое время базируется небольшая российская военная группировка.

По словам военного эксперта Олега Жданова, у россиян есть около 3 тысяч военных в этом регионе. Большая часть этих военнослужащих — местные жители, подписавшие контракт.