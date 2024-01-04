Угроза с севера: эксперт о возможности повторного наступления на Черниговщину и Сумщину

По его словам, о готовящемся возможном наступлении может свидетельствовать активизация российских ДРГ на границе.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал Сергей Наев рассказывал, что на северных границах Украины РФ развернула около 19 тысяч своих войск.

Решится ли Кремль повторить наступление на север Украины, проанализировал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире телемарафона.

"Там сейчас уже сосредоточено до 20 тысяч российских военнослужащих. Это по большому счету наименьшая дивизия. И возможность по тем железным дорогам, рокадным дорогам можно очень быстро перемещать туда довольно большое количество живой силы и техники. То есть опасность и вероятность того, что они действительно атакуют Чернигов, Сумщину, Черниговщину... а дальше Киев – она сохраняется", – говорит эксперт.

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По его словам, о готовящемся возможном наступлении может свидетельствовать активизация российских ДРГ на границе.

"Зачем диверсионно-разведывательным группам проявлять свою активность?.. Обычно это все, согласно всем боевым уставам, делается перед тем, как планируются какие-то военные действия на том месте. Усиление ДРГ – это может быть предтеча того, что они собираются там делать какие-то наступательные действия", – говорит Гетьман.

В то же время, он заверил, что на этом направлении ВСУ держат "неплохую группировку".

Ранее мы писали, как ВСУ возводят линию обороны на границе с Беларусью и РФ.

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