Угроза с севера: командующий ОС ВСУ рассказал о ситуации на границе с Беларусью

Непосредственной угрозы наступательных действий наземными силами со стороны Беларуси нет. Однако Северная группировка украинских войск готова к повышению оборонных способностей.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Наша разведка не прекращает свою работу по получению информации. Кроме того, мы ежедневно находимся в постоянном рабочем контакте с нашими иностранными партнерами по обмену информацией”, — подчеркнул он.

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Сергей Наев заверил, что личный состав украинских военных подразделений на этом направлении слажен, профессионально подготовлен, а "командиры знают, как правильно управлять подчиненными и как поступать в случае необходимого усиления".

По его словам, командование постепенно увеличивает оборонные возможности и занимается мерами повышения обученности личного состава.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил, как мятеж ЧВК "Вагнер" в России повлиял на ситуацию на фронте, а также угрозу со стороны этих наемников в Беларуси.

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