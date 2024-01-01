Угроза с севера: Наев назвал численность войск РФ на приграничных с Украиной территориях

На северных границах Украины РФ развернула группировку войск общей численностью около 19 тысяч человек.

Россия продолжает открытую вооруженную агрессию против Украины с территорий Брянской, Курской и Белгородской областей.

Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал Сергей Наев.

По его словам, оккупанты осуществляют разведку, обстреливают приграничные районы севера Украины, используют авиацию и беспилотники, наносят ракетные удары баллистическими и управляемыми ракетами.

Помимо военных объектов, РФ пытается разрушить энергетическую, транспортную и промышленную инфраструктуры, наносит циничные удары по жилым кварталам, медицинским и образовательным учреждениям, торговым центрам и складам с гуманитарными грузами.

Для выполнения этих задач РФ развернула группировку войск общей численностью около 19 тысяч человек. Эти войска вооружены танками, боевыми бронированными машинами, артиллерийской и ракетной техникой, противовоздушной обороной и оперативно-тактическими ракетными комплексами.

Войска РФ в Беларуси

"Несмотря на интенсивные перемещения частей и подразделений врага на территории Беларуси и западных областей РФ в первом полугодии, постоянный мониторинг активности противника показывает, что на данный момент отсутствуют признаки формирования ударных группировок войск", — отметил Наев.

По его словам, расположение российских самолетов и вертолетов на территории Беларуси, а также их привлечение к выполнению задач по системам ПВО свидетельствуют о тесном военном сотрудничестве между режимами Лукашенко и Путина.

Также РФ постоянно привлекала вооруженные силы Беларуси и других стран-сателлитов для проведения комплексных учений в регионе.

"Это еще один из рычагов, посредством которого Россия пыталась оказать давление на Украину с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления", – констатировал Наев.

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