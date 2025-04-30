Угроза с севера не исчезла: ГПСУ о состоянии на белорусском направлении

РФ не перемещает войска в Беларусь, но планы агрессии не исключены - пресс-секретарь ГНСУ / © Госпогранслужба Украины

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На сегодняшний день ситуация на границе Украины с Беларусью остается стабильной.

Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины и спикер ведомства Андрей Демченко в интервью Укринформу.

По его словам, пока не зафиксировано ни одного перемещения техники или войск России в глубь территории Беларуси или к непосредственной близости с украинской границей.

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«Наши подразделения не фиксируют формирование ударной группировки у границы Российских войск, которые бы представляли реальную угрозу, на территории Беларуси сейчас нет», — подчеркнул Демченко.

Несмотря на это, пограничники внимательно следят за ситуацией. Он напомнил, что Беларусь продолжает поддерживать РФ, а последняя периодически анонсирует совместные военные учения.

«Это направление остается потенциально опасным, потому что враг может использовать его снова. Но мы готовы и оперативно реагируем на любые изменения», — подчеркнул спикер.

Напомним, Демченко также ответил, есть ли угроза оккупации Сум, отметив, что враг применяет тактику малых штурмовых групп.