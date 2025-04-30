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Угроза с севера не исчезла: ГПСУ о состоянии на белорусском направлении
Пограничники контролируют ситуацию.
На сегодняшний день ситуация на границе Украины с Беларусью остается стабильной.
Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины и спикер ведомства Андрей Демченко в интервью Укринформу.
По его словам, пока не зафиксировано ни одного перемещения техники или войск России в глубь территории Беларуси или к непосредственной близости с украинской границей.
«Наши подразделения не фиксируют формирование ударной группировки у границы Российских войск, которые бы представляли реальную угрозу, на территории Беларуси сейчас нет», — подчеркнул Демченко.
Несмотря на это, пограничники внимательно следят за ситуацией. Он напомнил, что Беларусь продолжает поддерживать РФ, а последняя периодически анонсирует совместные военные учения.
«Это направление остается потенциально опасным, потому что враг может использовать его снова. Но мы готовы и оперативно реагируем на любые изменения», — подчеркнул спикер.
Напомним, Демченко также ответил, есть ли угроза оккупации Сум, отметив, что враг применяет тактику малых штурмовых групп.