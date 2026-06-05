Угроза с севера: в ГПСУ рассказали, накопила ли Россия войска для удара с Беларуси

Спикер ГПСУ Андрей Демченко / © Госпогранслужба Украины

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Российские войска сейчас присутствуют в Беларуси, но их количество недостаточно для осуществления полноценной наступательной операции на северные регионы нашего государства. Несмотря на отсутствие непосредственной угрозы сухопутного вторжения в ближайшее время риск вражеских провокаций на границе полностью исключать нельзя.

О текущей ситуации на северных рубежах и угрозах со стороны соседней страны во время прессбрифинга в пятницу, 5 июня, рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Воздушные атаки и давление Кремля

По словам чиновника, Кремль продолжает активно давить на Беларусь, чтобы заставить ее собственными силами приобщиться к вооруженной агрессии против Украины на стороне российских оккупантов. Враг также может прибегнуть к провокациям на границе или попытаться осуществить повторное вторжение с использованием других компонентов для отвлечения внимания украинских сил. В то же время, официальный Минск ни разу не выступил с осуждением российских атак.

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Россия систематически уже использует белорусскую территорию для запуска своих ударных беспилотников. Большинство вражеских дронов, в частности «Шахеды» и «Герберы», пересекают украинско-белорусскую границу. Кроме того, часть беспилотников после запуска возвращается в воздушное пространство Беларуси и продолжает свой маршрут оттуда, чтобы атаковать Киевскую и Житомирскую области. Из-за этих российских маневров постоянно уничтожается пограничная инфраструктура.

Украина продолжает активно укреплять свой рубеж с соседним государством, общая протяженность которого составляет тысячу километров. Соответствующие оборонные работы ведутся на территории Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости

Напомним, северное направление остается под постоянным контролем, ведь Москва усиливает давление на белорусский режим для его более глубокого втягивания в войну. Кроме того, Россия разместила в Беларуси тактическое ядерное оружие и заявила о передаче комплекса «Орешник», обломки которого уже находили в Украине с микрочипами минского производства. Однако для полноценной наступательной операции Минску понадобилась бы массовая мобилизация, поскольку нынешняя численность белорусской армии составляет всего около 48,6 тысяч военных.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что сценарий полномасштабного наступления с северного направления пока кажется маловероятным. Он объяснил, что для успешной атаки врагу нужна мощная группировка от 150 до 200 тысяч человек, которой в Беларуси просто нет. В то же время, Украина готова к любым сценариям и даст немедленный жесткий ответ в случае провокаций.

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Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время форума безопасности подчеркнул, что Украина способна самостоятельно остановить любые агрессивные действия со стороны Беларуси при сильной армии. Он отметил, что внешняя помощь от белорусской оппозиции не станет решающей, а ключевым фактором безопасности для страны остается ее внутренняя прочность.

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