Угроза со стороны Беларуси: армия Лукашенко наращивает военное присутствие напротив одной из областей Украины

В последние дни фиксируется увеличение военной активности в юго-западных районах Брестской области, что напротив Волынской области.

Только в течение 30 августа в Брест прибыл эшелон с минимум 20 единицами техники ВС РБ и 4 пассажирскими вагонами, среди вооружения были две пусковые части ЗРК "С-300".

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

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"Очевидно, это связано с проведением запланированных учений на полигоне «Брестский» 38 одшбр, которые продлены до 11 сентября. С конца августа в район Бреста идет подвоз как поставок машин (разные грузовики, водовозы, полевые кухни), так и более серьезного вооружения ", – отметили авторы группы.

В частности, за последние несколько дней в приграничные районы Брестской области было переброшено:

ЗРК "С-300" – 2 единицы;

Т-72 – минимум 6 единиц;

БМП – 5 единиц;

Гаубицы – 4 единицы;

РСЗО "Град" – более 17 единиц;

САУ 2С5 "Гиацинт-С" – 2 единицы;

1В12 – 3 единицы;

БТР/БРДМ – 23 единицы;

РЛС – 1 единица.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ в Беларуси планируют военные учения, на которых могут провести тренировки по "освобождению" территорий. Речь может идти о приграничных районах Волынской, Ровенской и Житомирской областей Украины.

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