Угроза со стороны Беларуси: в МВД успокоили жителей приграничных регионов

В Министерстве внутренних дел уверяют, что украинцы, проживающие в приграничных с Беларусью регионах, защищены.

Об этом на брифинге отметил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко в среду, 12 октября.

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"Наши граждане, проживающие в приграничных (с Республикой Беларусь — ред.) регионах, должны понимать, что они защищены. Они уже не имеют угроз в том виде, которые были в начале широкомасштабной агрессии в феврале 2022 года, — отметил Игорь Бондаренко.

Чиновник добавил, что в случае нападения Беларуси потери со стороны врага будут большие, а отпор ему будет дан непосредственно на границе.

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Угроза со стороны Беларуси

Недавно российский президент-диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко заявил о военной угрозе своей стране и обвинил Украину в подготовке наступления. Украинские официальные лица и эксперты говорят, что белорусы оказались в заложниках двух диктаторов — Лукашенко и Путина.

Между тем, СМИ сообщают, что Беларусь продолжает поставлять технику РФ. Очередной эшелон с грузовиками УРАЛами был замечен на пути в Луганск. По данным мониторинговой группы, 11 октября группа из 19 загруженных платформ с расконсервированной военной техникой Беларуси отправилась с железнодорожной станции "Старые дороги" (Минская обл.) на станцию "Миллерово" (Ростовская обл., РФ) и дальше в направлении Луганска. Прибыть в Луганск эшелон техники приблизительно 19 октября.

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