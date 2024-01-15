"Угроза сохраняется": в ГУР назвали цели ракетных ударов России по Украине

Россияне определили наиболее критические объекты, которые могут быть поражены именно ракетным вооружением.

В настоящее время целью ракетных ударов российской оккупационной армии является не энергетика Украины, как было прошлой зимой, а объекты оборонно-промышленного комплекса. Угроза для энергосистемы сохраняется.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"На сегодняшний день основные усилия Российской Федерации сосредоточены на уничтожении наших инфраструктурных объектов. Это, прежде всего, объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта. Те цели, которые ставит перед собой Российский Федерация, она не достигает. То оружие, которое используется Россией, в частности "Кинжалы", очень неточные. И, к сожалению, от них страдает в основном именно гражданское население", — сказал он.

"Россияне определили наиболее критические объекты, которые могут быть поражены именно ракетным вооружением, а также беспилотными летательными аппаратами. Противник продолжает регулярно осуществлять космическую съемку наших энергетических объектов для того, чтобы по возможности и, если это будет им необходимо, наносить такие удары. Поэтому угроза нашей энергетической системе сохраняется", — добавил он.

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Куда будут бить россияне, готова ли Украина к зиме – читайте в материале ТСН.ua.

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