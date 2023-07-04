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Угроза теракта на ЗАЭС: в Мариуполе и Энергодаре заметили мониторинговые станции измерения радиации (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1275
Время на прочтение
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Угроза теракта на ЗАЭС: в Мариуполе и Энергодаре заметили мониторинговые станции измерения радиации (фото)

В Мариуполе и Энергодаре заметили станции измерения радиации / Фото: соцмережі

Фото сделали украинские партизаны, работающие в оккупированных городах.

Во временно оккупированных россиянами Энергодаре и Мариуполе заметили автомобили-мониторинговые станции измерения радиации.

Ответные снимки появились на странице в соцсети общественного деятеля Андрея Смолия.

“В Энергодаре и Мариуполе отмечены российские мобильные радиационные лаборатории. Фото реальное и автомобиль реальный. Так что рашисты готовят или реальные провокации, или ИПСО. Сделали фото наши партизаны”, — подчеркнул Андрей Смолий.

Напомним, что ВСУ официально сообщают о возможной подготовке провокации на территории Запорожской атомной электростанции в ночь на 5 июня.

Такие угрозы публикуют российские телеграммы каналы. Однако обвинить в возможном теракте оккупанты пытаются Киев.

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