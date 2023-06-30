Россия по технической стороне подготовила все для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

Соответствующее заявление сделал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью The War Zone.

По словам Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

"Частью станции, если будет принято решение, скорее всего взорвут. Есть искусственный водоем на территории станции, которая обеспечивает охлаждение. Поэтому они собираются повредить связь в системе, что впоследствии повлечет за собой эту технологическую катастрофу, которую никто не сможет остановить или поменять". какшить. Потому что поисково-спасательные работы в зоне боевых действий невозможны", — отметил руководитель ГУР.

Также Кирилл Буданов заявил, что если бы главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин со своими наемниками дошел до Москвы во время мятежа, он показал бы россиянам, что Кремль пуст.

Кроме того, глава украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов отмечает, что ВСУ выйдут на административные границы Украины. Однако только Бог может дать гарантии, что это произойдет в нынешнем году.

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