Угроза теракта на Запорожской АЭС: генерал армии рассказал о четырех сценариях шантажа со стороны РФ

Россия может взорвать Запорожскую АЭС. С таким предупреждением недавно выступили власти Украины. Однако, по мнению экспертов, реализация этого сценария маловероятна.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

Генерал считает, что подрыв ЗАЭС – это мрачный сценарий. Однако он реализован не будет, поскольку тогда угроза не только для Украины. У самого же диктатора Путина против Украины было четыре варианта шантажа:

Подрыв Каховской ГЭС

Подрыв Крымского "Титана".

Подрыв Запорожской АЭС

Использование ядерного оружия.

Однако ядерный фактор, считает Маломуж, реализован не будет. В то же время, необходимо обратить максимум внимания международного сообщества.

"Потому что это угроза миру, это уже не Каховская ГЭС. Это не тот уровень угроз. Необходимо поднимать МАГАТЭ. Недавно они заявляли, что не видели взрывчатки на ЗАЭС, но пусть еще раз проверяют", — подчеркнул Маломуж.

Также он добавил, что украинская разведка должна через разные каналы сообщать об угрозе и не допустить этого сценария. Миру нужно показать "реальные доказательные материалы: например, фото машин со взрывчатками".

Напомним, что Зеленский рассказал, что должен сделать мир во избежание российского теракта на Запорожской АЭС.

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